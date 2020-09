Lazio-Benevento, fissata un’amichevole per sabato 19 settembre (Di giovedì 10 settembre 2020) Lazio e Benevento giocheranno un’amichevole sabato 19 settembre alle ore 18 allo stadio Olimpico, nel pieno della prima giornata di Serie A. Questo è possibile in virtù del fatto che i rispettivi esordi delle due compagini, biancocelesti contro l’Atalanta, sanniti contro l’Inter, sono stati rinviati al 30 settembre a causa della richiesta degli avversari di avere alcuni giorni di riposo in più dopo le fatiche nelle coppe europee. Saranno di fronte, dunque, i due fratelli Inzaghi sulle panchine delle due squadre. Leggi su sportface

