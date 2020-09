Lapo Elkann il racconto choc a Verissimo (Di giovedì 10 settembre 2020) Sabato pomeriggio torna in tv “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin, tra gli ospiti c’è anche Lapo Elkann che racconta un grande dramma della sua infanzia che lo ha segnato per sempre. Lapo Elkann ora sempre più impegnato con la sua Fondazione Laps ad aiutare ragazzi fragili o in difficoltà, parlando della sua infanzia ha raccontato: «Non ho amato molto la mia infanzia. Sono stato un bambino dislessico, iperattivo, affetto da deficit dell’attenzione e siccome a scuola ero sempre indietro, volevo dimostrare di essere più forte», poi ha aggiunto un ricordo estremamente doloroso e grave legato a quegli anni «In collegio, a 13 anni, sono stato abusato più volte e un fatto come questo ti porta ad andare, a volte, verso ... Leggi su people24.myblog

