Iss: 'Numero casi uguale a febbraio, ma fase dell'epidemia è diversa' (Di giovedì 10 settembre 2020) Sebbene il Numero di casi riportato giornalmente sia numericamente simile a quanto riportato alla fine di febbraio 2020, la fase epidemiologica del è completamente diversa'. Lo scrive l'Iss in una Faq

"Sebbene il numero di casi riportato giornalmente sia numericamente simile a quanto rilevato alla fine di febbraio 2020, la fase epidemiologica è completamente diversa". Lo spiega l'Istituto Superiore ...Perché l’Rt nazionale non sempre cresce sopra 1 se i casi aumentano, come sta accadendo nelle ultime 5 settimane in Italia? E' una delle domande frequenti che ricorrono ultimamente rispetto all'indice ...