Inter, Vidal e Sanchez ancora insieme? Una storia di gelosie e invidie che garantisce successi (Di giovedì 10 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, Interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Sport_Mediaset : Ora è fatta per davvero: #Vidal è dell’#Inter. Il cileno si è svincolato e ora abbraccia #Conte. #SportMediaset - DiMarzio : #Tonali day al #Milan, le ultime su #Vidal all'#Inter. E il #Parma diventa americano? Buonanotte con tutte le trat… - DiMarzio : #Vidal, risoluzione sempre più vicina con il @FCBarcelona. Poi sarà @Inter #calciomercato @SkySport - InterClubIndia : RT @marifcinter: Barcellona e Vidal stanno trattando a oltranza per risolvere il contratto. Non è stato oggi e probabilmente neanche domani… - InterClubIndia : RT @marifcinter: Zenga: “Nainggolan è giocatore di grande livello e farebbe molto comodo all’Inter. Prendere Vidal quando hai già Radja...m… -