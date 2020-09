Incredibile lo Spezia: Yaya Touré si sarebbe proposto per giocare in Serie A (Di giovedì 10 settembre 2020) Ipotesi di mercato che avrebbe del clamoroso: Yaya Touré, storico ex centrocampista di Barcellona e Manchester City, attualmente svincolato, si sarebbe offerto allo Spezia per giocare in Serie A. Secondo quanto riporta TMW che cita Il Secolo XIX, l'ivoriano di 37 anni sarebbe alla ricerca di una nuova e stimolante esperienza.Yaya Touré si propone ma...caption id="attachment 996945" align="alignnone" width="760" Yaya Touré (Leyton Orient twitter)/captionDa quanto si apprende, lo svincolato Yaya Touré, reduce per altro da una brutta vicenda legata alla cacciata da un evento benefico organizzato dall'Unicef, si sarebbe offerto allo Spezia. Tra le parti ci ... Leggi su itasportpress

Da quanto si apprende, lo svincolato Yaya Touré, reduce per altro da una brutta vicenda legata alla cacciata da un evento benefico organizzato dall’Unicef, si sarebbe offerto allo Spezia. Tra le parti ...

