Incendio di vaste proporzioni nel porto di Beirut, fiamme e fumo visibili da tutta la città (Di giovedì 10 settembre 2020) È tornato l’incubo a Beirut, capitale del Libano. Dopo poco più di un mese dalla tremenda esplosione del 4 agosto, nel porto della capitale libanese è divampato un Incendio di proporzioni gigantesche, per cause ancora non note. Secondo le prime indiscrezioni sembra che l’Incendio stia bruciando a causa di un’esplosione in un magazzino di pneumatici, sito nella zona tra il porto e l’autostrada. Ma non è ancora stato chiarito che cosa abbia fatto scaturire le fiamme né la proporzione dei danni inflitti alle zone vicino all’Incendio. Finora non si hanno neppure notizie di eventuali vittime, differentemente da quanto invece era accaduto per l’esplosione avvenuta il mese scorso, ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Incendio vaste Incendio di vaste dimensioni a Maratea Basilicata24 Beirut, nuovo vasto incendio nella zona del porto

Nuovo incendio a Beirut, fiamme alte nella zona del porto. Non ci sono vittime e non c’è rischio esplosioni. Torna la paura a Beirut per un nuovo vasto incendio divampato nella zona del porto, la stes ...

Beirut, gigantesco incendio al porto

Un gigantesco incendio è divampato al porto di Beirut, dopo le devastanti esplosioni del 4 agosto scorso. Alte colonne di fumo nero e fiamme si vedono alzarsi nei cieli della capitale libanese come mo ...

