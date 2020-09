Incendio a Dugenta. Patrizia Napolitano morta dopo avere messo in salvo i suoi fratelli (Di giovedì 10 settembre 2020) Dugenta è in lacrime per Patrizia Napolitano, la donna di 49 anni morta dopo avere messo in salvo i suoi tre fratelli, uno dei quali affetto da disabilità. La quarantenne è stata sopraffatta dal fumo dell’Incendio sviluppatosi in casa ed è morta per asfissia. L’Incendio è divampato giovedì alle 4,30 in un’abitazione di Dugenta (Benevento). Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Montesarchio, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. In seguito ad un Incendio in casa, sviluppatosi con ogni probabilità a causa di un corto circuito del frigorifero. ... Leggi su laprimapagina

