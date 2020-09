Higuain Juventus: l’argentino è in viaggio verso Miami (Di giovedì 10 settembre 2020) Higuain ha risolto il contratto con la Juventus ed è partito alla volta degli Stati Uniti: firmerà per l’Inter Miami Gonzalo Higuain ha risolto il contratto con la Juventus ed è partito alla volta degli Stati Uniti, dove nelle prossime ore si unirà ufficialmente all’Inter Miami di David Beckham. L’attaccante argentino firmerà un contratto da 7,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2022. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

