Godin, clamoroso colpo di scena, va al Cagliari a titolo definitivo (Di giovedì 10 settembre 2020) Godin al Cagliari. L’Inter lo vende a titolo definitivo clamoroso Godin, lascia i nerazzurri e si accasa al Cagliari. Il nerazzuro, va via definitivamente e … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

infoitsport : Clamoroso Godin: può lasciare l'Inter, trattativa con il Cagliari - infoitsport : Clamoroso Cagliari: via libera per Godin a titolo definitivo e gratuito. I retroscena - fattointerista : RT @biscione_blog: Perdere #Godin, per me, non sarebbe così grave dal punto di vista puramente tecnico, ma sarebbe gravissimo dal punto di… - Calciom42313864 : ??CLAMOROSO #Godin sarà un giocatore del #Cagliari - biscione_blog : Perdere #Godin, per me, non sarebbe così grave dal punto di vista puramente tecnico, ma sarebbe gravissimo dal punt… -