“Falla finita!”. Pomeriggio 5, volano gli stracci tra gli ospiti in studio: Barbara D’Urso costretta a intervenire (Di giovedì 10 settembre 2020) Puntata bollente di Pomeriggio 5. Davanti ai microfoni di Barbara D’Urso due pezzi da novanta della televisione recente famosi per non guardare in faccia a nessuno. Parliamo di Taylor Mega e Floriana Secondi. Tutti è nato nella seconda parte del programma quando la padrona di casa ha introdotto un argomento abbastanza spinoso quello dei figli di papà che spesso e volentieri ostentano la loro ricchezza sui social. Terreno fertile per Floriana Secondi che ha puntato il dito contro la popolare influencer, non facendo mistero di tollerare ben poco il suo atteggiamento: “Secondo me a molti risulti antipatica per il modo in cui ti atteggi…Sei un po’ antipatica perchè ti atteggi sempre da ricca…Io credo di essere e tu apparire…” Ovviamente Taylor Mega non c’è stata a subire ... Leggi su caffeinamagazine

