Export Regioni, Istat: segno negativo in tutte le aree del Paese nel II trimestre (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – Non basta la ripresa registrata a maggio e giugno a riportare in territorio positivo il bilancio delle esportazioni a livello regionale. Nel secondo trimestre 2020, infatti, il rapporto Istat sulle esportazioni delle Regioni italiane stima una netta contrazione congiunturale per tutte le ripartizioni territoriali a causa del forte calo di aprile: -28,2% per il Sud e Isole, -26,6% per il Nord-ovest, -23,2% per il Nord-est e -23,1% per il Centro. Anche allargando l'analisi al periodo gennaio-giugno 2020, la diminuzione su base annua dell'Export risulta marcata e diffusa a livello territoriale: rispetto alla media nazionale, è più ampia per le Isole (-20,4%) e il Nord-ovest (-16,1%), di pari entità per il Centro (-15,3%), più contenuta per il ...

Il Covid abbatte le esportazoni italiane, che causa pandemia tornano in un colpo solo ai livelli del 2016. Ma il ritmo di ripresa, ricadute permettendo, dovrebbe esser spedito e consentire al Made in ...

