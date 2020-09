Donne, Casellati: “Hanno costruito paese democratico, nessun traguardo precluso” (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA – La Sala delle donne è “la testimonianza di quanto sia stato complesso il cammino verso l’uguaglianza dei diritti e le difficoltà delle donne per affermare i propri talenti. Grazie alle donne, grazie a tutte le donne che in famiglia, nel lavoro, nell’arte, nella scienza, con la loro storia, il loro esempio e il loro coraggio hanno costruito l’Italia di oggi, un grande Paese democratico e liberale“. Così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, durante il suo intervento alla Camera per il nuovo allestimento della Sala dedicate alle prime donne nelle istituzioni. Leggi su dire

Casellati: “Le donne hanno subito il peso maggiore della pandemia. Telelavoro falso amico”

“Durante questo periodo le donne sono quelle che hanno subito il peso maggiore della crisi tra figli, casa, professione e anziani. Il telelavoro non può rischiare di essere un falso amico delle donne, ...

"Durante questo periodo le donne sono quelle che hanno subito il peso maggiore della crisi tra figli, casa, professione e anziani. Il telelavoro non può rischiare di essere un falso amico delle donne, ...