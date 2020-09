Decreto Semplificazioni - Anche la Camera dice sì agli autovelox in città (Di giovedì 10 settembre 2020) Con 214 voti favorevoli e 149 contrari, la Camera dei deputati ha approvato definitivamente, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, il cosiddetto Decreto Semplificazioni, già approvato dal Senato la scorsa settimana. Nei prossimi giorni la legge di conversione sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e le modifiche al Codice della strada introdotte dalla Camera (a colpi di emendamenti a una norma che non centrava nulla con la circolazione) entreranno in vigore.autovelox fissi in città e multe per divieto di sosta Anche dai netturbini. Tra queste, la possibilità di installare, previa autorizzazione del prefetto competente, postazioni fisse per il controllo della velocità Anche sulle strade urbane di quartiere (finora ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 10 settembre 2020) Con 214 voti favorevoli e 149 contrari, ladei deputati ha approvato definitivamente, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, il cosiddetto, già approvato dal Senato la scorsa settimana. Nei prossimi giorni la legge di conversione sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e le modifiche al Codella strada introdotte dalla(a colpi di emendamenti a una norma che non centrava nulla con la circolazione) entreranno in vigore.fissi in città e multe per divieto di sostadai netturbini. Tra queste, la possibilità di installare, previa autorizzazione del prefetto competente, postazioni fisse per il controllo della velocitàsulle strade urbane di quartiere (finora ...

