De Laurentiis positivo al coronavirus (Di giovedì 10 settembre 2020) È Aurelio De Laurentiis il presidente di Serie A positivo al coronavirus. Il presidente del Napoli non sarebbe asintomatico. Con lui, positivo anche un familiare. Nei giorni scorsi, anche un dirigente del Napoli sarebbe stato trovato positivo al virus. Non sappiamo se De Laurentiis sia il solo presidente di club positivo al virus. Questa notte Repubblica ha scritto che uno tra i presidenti che ieri ha partecipato all’Assemblea di Lega, è stato riscontrato positivo ma non ha fatto i nomi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

