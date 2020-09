Dal Messico l'horror politico di "Nuevo Orden". Sarà tra i Leoni? (Di giovedì 10 settembre 2020) Se fossi alle corse mi giocherei la camicia su un tris ‘piazzato’ di titoli. Non saranno da soli, ma tra i Leoni, sabato sera, di certo li ritroveremo. Punto a scatola chiusa su “Nomadland” di Chloè Zhao, che chiuderà ( strategicamente ) il concorso ed è già in odore di nomination per gli Oscar. Non so in quale casella, ma ci Sarà la “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli. E ci Sarà, ai primi posti del podio, “Nuevo Orden”, lo shock messicano di Michel Franco.“Nuevo Orden” se lo è già accaparrato per l’Italia la scuderia lungimirante di ‘I Wonder’, perciò per fortuna da noi si vedrà. In Messico, dove il ... Leggi su huffingtonpost

