Da sabato torneo calcio ‘My Soccer Player’ per under 14 (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma – Al via sabato 12 settembre a Roma la prima edizione del torneo ‘My Soccer Player’, la kermesse dedicata ai giovani calciatori under 14, quest’anno rappresentati dai classe 2007. Il torneo a carattere Federale, che sara’ integralmente seguito dall’occhio di falco di MYSP con tutti i match disponibili on demand, e’ organizzato dalla A.S.D Campus Eur 1960 in collaborazione con la My Soccer Player e con la Gazzetta Regionale. Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di My Soccer Player. A sfidarsi per il titolo 28 squadre suddivise in sette gironi da quattro che si incontreranno in gare di sola andata. Accederanno alle fasi finali le prime due squadre di ogni girone e le migliori due terze classificate. A seguire ... Leggi su romadailynews

SonoNesqui : Stasera mi ha rassicurata molto e abbiamo riso come due pazzi. Ci rivediamo domani sera e andiamo a Fiorano. Sabato… - junews24com : Juventus Women Primavera: sabato il torneo Città della Val d'Elsa. Le info - - StefanoAM : RT @AlessandroMagg4: Sabato 12 e domenica 13 settembre l’Olimpia Milano sarà di scena a Kaunas nel «We're Back Preseason Tour», un vero ant… - xXx86 : ??Torneo Fortnite ???? con Premio ?? ?? Sabato 26 Settembre ore 16:00 ci sarà un Torneo organizzato da Gaming Play Stat… - LinuxVanBassen : RT @DominioBN: La #JuventusWomen Primavera torna in campo sabato 12 e domenica 13 settembre per il torneo 'Città della Val d'Elsa', a cui… -

Ultime Notizie dalla rete : sabato torneo Da sabato torneo calcio 'My Soccer Player' per under 14 RomaDailyNews CSS Tivoli, riparte la stagione: tanti appuntamenti a partire dal “Beppe Viola”

La voglia di ricominciare è tanta, di tornare a vivere una parvenza di normalità anche. Rincorrere il pallone, esultare con i compagni, divertirsi. La stagione della Css Tivoli riparte e lo fa in gran ...

Europei U18 di Volley a Lecce, sabato 12 settembre la semifinale Italia – Polonia

LECCE – Il Volley ha deciso di ripartire da Puglia e Basilicata, terre del sud, terre di passione, terre dove la pallavolo è radicata tra le tante società vero motore del movimento. La prima manifesta ...

La voglia di ricominciare è tanta, di tornare a vivere una parvenza di normalità anche. Rincorrere il pallone, esultare con i compagni, divertirsi. La stagione della Css Tivoli riparte e lo fa in gran ...LECCE – Il Volley ha deciso di ripartire da Puglia e Basilicata, terre del sud, terre di passione, terre dove la pallavolo è radicata tra le tante società vero motore del movimento. La prima manifesta ...