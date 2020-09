CTRL è il nuovo brano di M.I.A. (Di giovedì 10 settembre 2020) ... come dichiara l'artista, è una canzone del qui ed ora, una canzone per questo 2020: 'It was made for the here and now, today. This is not a left thing, it's not… Leggi su dlso

dlso_ : CTRL è il nuovo brano di M.I.A. - dlso_ : CTRL è il nuovo brano di M.I.A. - - IndieForBunnies : M.I.A. svela il nuovo singolo 'CTRL' | IndieForBunnies - enzo_lattanzi : RT @ladymuffin82: Non perderti questo porchissimo video dove faccio anale col mio nuovo dildo! - Rich31597269 : RT @ladymuffin82: Non perderti questo porchissimo video dove faccio anale col mio nuovo dildo! -

Ultime Notizie dalla rete : CTRL nuovo CTRL è il nuovo brano di MIA DLSO M.I.A.: il nuovo singolo “CTRL”

Attualmente al lavoro sul suo nuovo album in studio, il sesto in carriera, M.I.A. ha nel frattempo pubblicato lo streaming di un nuovo singolo, intitolato CTRL. L’artista britannica ha fatto sapere ch ...

M.I.A.: ascolta il nuovo brano CTRL

Il nuovo brano non farà parte del nuovo album IIIIIIth LP ma come dice la stessa M.I.A.: It was made for the here and now, today. This is not a left thing, it’s not a right wing, it’s not about a blac ...

Attualmente al lavoro sul suo nuovo album in studio, il sesto in carriera, M.I.A. ha nel frattempo pubblicato lo streaming di un nuovo singolo, intitolato CTRL. L’artista britannica ha fatto sapere ch ...Il nuovo brano non farà parte del nuovo album IIIIIIth LP ma come dice la stessa M.I.A.: It was made for the here and now, today. This is not a left thing, it’s not a right wing, it’s not about a blac ...