Coronavirus, positivo il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis (Di giovedì 10 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis è positivo al Coronavirus. Il presidente del Napoli ieri ha partecipato all’assemblea di Lega Serie A ma non è ancora chiaro se il numero uno del club azzurro fosse il solo dirigente di club positivo al virus. A riportare la notizia è Il Napolista e poi è arrivata la conferma ufficiale da parte della società. Nei giorni scorsi sarebbe stata riscontrata anche la positività da parte di un altro dirigente del club azzurro. Questo il comunicato ufficiale del Napoli sullo stato di salute del presidente: “La SSC Napoli comunica che il presidente Aurelio De Laurentiis è ... Leggi su ildenaro

fanpage : Accusò gli omosessuali di essere responsabili della pandemia. Ora è positivo al Covid - fanpage : ULTIM'ORA - Aurelio De Laurentiis è positivo al #coronavirus. E non sarebbe asintomatico - DiMarzio : #Napoli, il presidente #DeLaurentiis positivo al #Coronavirus - irejdoc1897 : RT @SkySport: ULTIM'ORA NAPOLI Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri ? - StefaniaStefyss : RT @enzono16: @tuttosport De laurentis positivo al coronavirus? È và in riunione lega, anche senza mascherina, schifo totale. Impara da A… -