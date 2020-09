Coronavirus, positiva anche le moglie di De Laurentiis (Di giovedì 10 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis positivoal Covid. La voce che si era diffusa nella serata di ieri per cui uno dei 20 presidenti di serie A, riunitisi ieri a Milano per l’assemblea che ha dato via libera alla creazione di una Media Company per la vendita dei diritti tv, avrebbe contratto il Coronavirus, è stata confermata. anche … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

SkyTG24 : Spagna, positiva al Coronavirus fa surf: arrestata in spiaggia - fanpage : Anche la moglie di Aurelio #DeLaurentiis, Jacqueline Baudit, è risultata positiva al Covid-19 - repubblica : Marta Fascina, fidanzata di Berlusconi, positiva al coronavirus - 100x100Napoli : Gli ultimi aggiornamenti legati alla positività al Coronavirus di Aurelio De Laurentiis - franzrusso : Anche la moglie di #DeLaurentiis è positiva al #Coronavirus: ipotesi di trasferimento a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positiva De Laurentiis positivo al coronavirus Corriere della Sera Visualizza la copertura completa su Google News DUE CALCIATORI POSITIVI AL COVID: SQUADRA IN QUARANTENE E PARTITE ANNULLATE

Due calciatori positivi del Mutignano calcio. Per questo motivco la squadra rinvia la partita con la Rosetana. «Dopo aver riscontrato la positività al Covid-19 di due nostri tesserati, che sono in per ...

Coronavirus: 1.100 tamponi e 20 nuovi casi positivi

A queste si aggiungono 897 (+2) persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Totale: 3.403 (+6). collaboratori ...

Due calciatori positivi del Mutignano calcio. Per questo motivco la squadra rinvia la partita con la Rosetana. «Dopo aver riscontrato la positività al Covid-19 di due nostri tesserati, che sono in per ...A queste si aggiungono 897 (+2) persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Totale: 3.403 (+6). collaboratori ...