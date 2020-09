Coronavirus: Iran, 2.063 casi e 129 morti in 24 ore (Di giovedì 10 settembre 2020) ANSA, - TEHERAN, 10 SET - L'Iran ha registrato 2.063 casi di Coronavirus e 129 morti nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto la portavoce del ministero della Sanità, Sima Lari. I nuovi dati portano il ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - TEHERAN, 10 SET - L'Iran ha registrato 2.063 casi di coronavirus e 129 morti nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto la portavoce del ministero della Sanità, Sima Lari. I nuovi dati portano il b ...

