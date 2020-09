Calciomercato Juventus, futuro Suarez: dalla Spagna sicuri (Di giovedì 10 settembre 2020) Vero sogno di mercato dei bianconeri, la trattativa per portare Suarez a Torino vivrebbe al momento una fase di stallo a causa di alcune vicissitudini perlopiù legate a questioni burocratiche. Infatti il calciatore blaugrana dovrebbe risolvere ancora la bega passaporto, da ottenere solo dopo aver superato l’esame di italiano e, questione ancora più importante, l’uruguaiano dovrebbe ancora accordarsi con il Barcellona per risolvere il contratto. Il pericolo per la Juventus, potrebbe essere quello che, senza chiudere la partita in tempi brevi per assicurarsi Suarez, quest’ultimo potrebbe avere ripensamenti o comunque potrebbe inserirsi qualche top club che a suon di milioni in più nell’offerta dello stipendio, potrebbe soffiarlo così da sotto al naso ai bianconeri. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24

