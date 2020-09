Calcio: Francia; Psg ko con il Lens in primo match Ligue 1 (Di giovedì 10 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 10 SET - Il Paris Saint-Germain ha subito la prima sconfitta stagionale in Ligue 1 alla prima uscita, sul campo del Lens, in una partita di recupero della seconda giornata. I parigini, ... Leggi su corrieredellosport

lucagetti : In Francia nonostante i 9000 e passa contagi al giorno si gioca a calcio col pubblico nello stadio ! Bravi !… - filo_78 : @gagravina, Lei che è a capo del calcio italiano, dovrebbe spiegare perché in Francia (che ha 5 volte i nostri casi… - CalcioPillole : Stasera riparte il calcio in Francia: alle ore 21 #BordeauxLione chiudono la seconda giornata ???? Noi di #CiP vi ab… - estornudoauto : RT @CorSport: #Roma, #Florenzi vola in #Francia: prestito al #Psg con diritto di riscatto - lockon_cc07 : RT @CorSport: #Roma, #Florenzi vola in #Francia: prestito al #Psg con diritto di riscatto -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Francia Calcio: Francia; Psg ko con il Lens in primo match Ligue 1 Agenzia ANSA Nazionale Calcio femminile dell’Italia, giocatrici 2020- 2021

Nazionale di calcio femminile Italia, la rosa della squadra di Milena Bertolini. Con la ripresa di tutte le attività calcistiche internazionali, tornano in campo anche le squadre della Nazionale di ca ...

Calcio: Florenzi al Psg, affare in dirittura

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Alessandro Florenzi verso il Paris Saint Germain. L'esterno della Roma dovrebbe andare in prestito al club francese, in cerca di un terzino destro: la trattativa e' in dirittur ...

Nazionale di calcio femminile Italia, la rosa della squadra di Milena Bertolini. Con la ripresa di tutte le attività calcistiche internazionali, tornano in campo anche le squadre della Nazionale di ca ...(ANSA) - ROMA, 10 SET - Alessandro Florenzi verso il Paris Saint Germain. L'esterno della Roma dovrebbe andare in prestito al club francese, in cerca di un terzino destro: la trattativa e' in dirittur ...