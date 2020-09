Ballando con le Stelle: Brutto Incidente per Elisa Isoardi! (Di giovedì 10 settembre 2020) Altro che Paperino: la sfortuna quest’anno sembra avercela a morte con Ballando con le Stelle 2020. Dopo la positività di Samuel Peron e Daniele Scardina, a preoccupare Milly Carlucci adesso è un Brutto infortunio capitato ad Elisa Isoardi. Ecco tutti i dettagli dell’accaduto. Il 2020 si sta confermando l’anno più sfortunato di sempre per Ballando con le Stelle, il programma diretto da Milly Carlucci. Dopo la positività al Covid-19 di Samuel Peron e di Daniele Scardina, rispettivamente maestro e concorrente, adesso ci si è messo pure anche l’infortunio di Elisa Isoardi. A rivelarlo è stata proprio l’ex conduttrice de “La Prova del Cuoco”, che in un post pubblicato sui suoi social network ... Leggi su gossipnews.tv

stanzaselvaggia : La prima puntata di Ballando con le stelle slitta al 19 settembre. Una settimana in più per trovare un vestito dece… - mante : Se si scheggia un dente una star di Ballando con le stelle è tutto un tripudio di tweet di pronta guarigione di min… - Ballando_Rai : L'attesa sta per finire? L'appuntamento con #BallandoConLeStelle è SABATO #19settembre alle 20.35 su #Rai1… - ciakruggero : RT @karolsevilla: Italia! Siamo arrivati! Sono felice di passare capodanno cantando e ballando con voi! Ci vediamo domani sera dalla RAI a… - VanityFairIt : La nuova edizione di «Ballando con le Stelle» al via il 19 settembre su Raiuno -