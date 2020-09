“Anche tu sei amico di Selene Delgado Lopez, controlla!”, tra bufala, ingenuità e leggenda metropolitana (Di giovedì 10 settembre 2020) Un avviso inquietante sta circolando di bacheca in bacheca, e non solo su Facebook: “Anche tu sei amico di Selene Delgado Lopez”, e secondo il post virale tutti abbiamo questo profilo tra i contatti e sarebbe addirittura impossibile rimuoverlo. Una prima verifica: falso Come facciamo ad appurare se ciò che dice il post sia vero? Andiamo sul nostro profilo, clicchiamo sulla scheda “amici” e cerchiamo le generalità della signora. Ecco il risultato: Perché far circolare una bufala così facilmente verificabile? No, non è scontato. In primo luogo vi accorgerete che su Facebook esistono tanti profili con quel volto e quel nome, ma noi ci baseremo sugli indizi presenti nello screenshot che sta circolando tra le bacheche degli utenti ... Leggi su bufale

