Alfonso Signorini svela a sorpresa: “Mi ha detto di no” (Di giovedì 10 settembre 2020) Questo articolo Alfonso Signorini svela a sorpresa: “Mi ha detto di no” . Alfonso Signorini ha fatto delle importanti rivelazioni sulla nuova edizione Ma di che cosa si tratta? Le sue parole fanno chiarezza. La nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’ è ormai sempre più dietro l’angolo. Qualche giorno fa sono stati annunciati i concorrenti e non sono ovviamente mancate le sorprese. Ovviamente però a fare notizia e … Leggi su youmovies

fucsina09 : RT @Una_Gioia_Mai: Stiamo gettando un'altra edizione del Grande Fratello per lasciarla in mano ad Alfonso Signorini invece di farla condurr… - blogtivvu : Due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 non si sopportano: ecco chi sono, la confessione di Alfonso Signorini. - BerniCurenai : #Renzi ti brucia il culo Maria Elena #Boschi , paparazzata clamorosa in bikini rosso fuoco: prima così, poi morde… - StraNotizie : Alfonso Signorini svela due concorrenti del GF Vip 5 che non si sopportano e 3 nomi che sono sfumati all’ultimo - SteMariotto : Maria Elena Boschi, paparazzata clamorosa in bikini rosso fuoco: prima così, poi morde Giulio Berruti… -