ADR, Plaza Premium Lounge riapre al Terminal 3 di Fiumicino (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – Recentemente riaperta alle partenze del Terminal 3 dell’Aeroporto di Fiumicino, la Plaza Premium Lounge è pronta a servire i passeggeri delle compagnie aeree partner delle Lounge che hanno ricominciato a volare, tra cui Turkish ed Etihad, nonché tutti i passeggeri in partenza. È quanto annuncia in una nota Aeroporti di Roma (AdR) sottolineando come la ripartenza dell’aerea è improntata alla massima sicurezza per tutelare la salute degli ospiti e del personale. “Guidate dai principi We Care for Your Wellbeing di Plaza Premium Group, holding di Plaza Premium Lounge, le Lounge riaperte – spiega AdR – hanno ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : ADR Plaza ADR, Plaza Premium Lounge riapre al Terminal 3 di Fiumicino Il Messaggero