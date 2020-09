Addio a Diana Rigg, la "Regina di Spine" di Game of Thrones (Video) (Di giovedì 10 settembre 2020) I fan di Game of Thrones non possono averla dimenticata: per cinque stagioni ha dato volto al personaggio di Olenna Tyrell, nota -prima nei romanzi della saga di George R.R. Martin e poi nella serie tv- anche come la "Regina di Spine". Diana Rigg si è spenta questa mattina, 10 settembre 2020, all'età di 82 anni, a causa di un tumore che le era stato diagnosticato nel marzo scorso."Si trovava in casa con la sua famiglia, che ha chiesto privacy per questo momento difficile", ha detto il suo agente in un comunicato ufficiale. Nata a Doncaster nel 1938, Diana Rigg ha passato i primi anni di vita in India, dove si era trasferita con tutta la famiglia. pubblicato su TVBlog.it 10 settembre 2020 17:43. Leggi su blogo

