A Matera rimessi in libertà 4 capovaccai nati in cattività

AGI - Quattro giovani capovaccai sono stati liberati a Matera il 15 agosto scorso nell'ambito del progetto LIFE Egyptian vulture. L'operazione, così come la successiva attività di monitoraggio dei giovani rilasciati, è stata condotta dal personale ISPRA insieme all'Associazione CERM e alla Società Biodiversità, quest'ultima incaricata di seguire l'allevamento dei capovaccai in cattività e di collaborare nelle delicate fasi del rilascio. Clint, Birba, Fabio e Zoe, questi i loro nomi, sono rimasti per cinque giorni in una cassa-nido collocata nel Parco Naturale della Murgia Materana, all'interno di una stazione di alimentazione supplementare per rapaci sottoposta a vigilanza video controllata online. Questa stessa struttura aveva ospitato, per un breve periodo di ambientamento, ...

