Xbox Series X / S: prezzo, data d’uscita e preorder! (Di mercoledì 9 settembre 2020) Non sono bastati i leak delle scorse ore, la conferma di Microsoft è finalmente arrivata e sappiamo ufficialmente prezzo, data d’uscita e dei preorder per Xbox Series X ed S Ci è sembrato abbastanza palese già ieri, quando leak poi confermati dalla stessa Microsoft davano come data d’uscita ufficiale di Xbox Series S, la entry-level next gen della casa di Redmond, datata al 10 novembre prossimo. Invece sembra che per stare sicuri, Microsoft abbia deciso di dare conferma della conferma, e la sua prossima generazione inizierà… il 10 novembre prossimo. Ovviamente anche Xbox Series X, la console più performante, sarà disponibile dallo stesso giorno, al ... Leggi su tuttotek

