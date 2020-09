Ufficiale – Atalanta, ecco Piccini dal Valencia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Cristiano Piccini è un nuovo calciatore dell'Atalanta. La squadra nerazzurra si è mossa per assicurarsi un rinforzo che possa essere utilizzato su entrambe le corsie sia come terzino sia come esterno avanzato. Esattamente quello di cui mister Gian Piero Gasperini aveva bisogno. Il calciatore arriva dal Valencia con la formula del prestito con diritto di riscatto.Atalanta: ecco Piccinicaption id="attachment 1018981" align="alignnone" width="1024" Atalanta Piccini (twitter Atalanta9/caption"Atalanta B.C. comunica l’acquisizione del calciatore Cristiano Piccini dal Valencia a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Nato a Firenze il 26 settembre 1992, Cristiano ... Leggi su itasportpress

