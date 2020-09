Udinese, Bluenergy Group retro-sponsor anche nel 2020/21 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Bluenergy Group, multiutility friulana con sedi a Udine e Milano e presente in tutto il Nord Italia, e Udinese Calcio hanno annunciato oggi il rinnovo della partnership per la stagione sportiva 2020/2021. Per il quarto anno consecutivo, Bluenergy Group continuerà così ad essere Back Jersey sponsor della squadra bianconera ed Energy Partner (Bluenergy infatti fornisce gas e luce alla Dacia Arena), … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Marketing #Notizie Udinese, Bluenergy Group retro-sponsor anche nel 2020/21: Bluenergy Group, multiutility friulan… - UdineseTV : Bluenergy Group e Udinese Calcio ancora insieme nella stagione 2020/2021 - - Udinese_1896 : ?? Bluenergy e Udinese Calcio per il quarto anno consecutivo insieme in @SerieA ? Rinnovata la partnership per la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Bluenergy Udinese: rinnovata la partnership con Blue Energy | Udinese Blog Udinese Blog Elisabetta Curti: «Il nostro territorio ha attraversato dei brutti momenti, ma noi siamo ottimisti di natura». VIDEO

E’ una presentazione della campagna abbonamenti ricca di spunti quella che si tiene a Palazzo Galli. Oltre al via libera per l’acquisto delle tessere si annuncia anche la presentazione ufficiale della ...

E’ una presentazione della campagna abbonamenti ricca di spunti quella che si tiene a Palazzo Galli. Oltre al via libera per l’acquisto delle tessere si annuncia anche la presentazione ufficiale della ...