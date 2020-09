Trezeguet: «La Juve è una squadra vincente. Pirlo? Scelta coraggiosa» (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’ex attaccante della Juventus David Trezeguet è intervenuto sulle colonne di Tuttosport per analizzare la Scelta di Andrea Pirlo David Trezeguet, brand ambassador della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport sul momento del club bianconero. Ecco le sue dichiarazioni: «Era destino che Andrea Pirlo prendesse il comando in questa nuova avventura. La società ha fatto una Scelta coraggiosa e, allo stesso tempo, mirata. Purtroppo per diversi motivi, compresi gli impegni dei giocatori convocati in Nazionale, non tutto il gruppo ha potuto lavorare insieme finora: servirà tempo». OBIETTIVI – «La Juve è una squadra ... Leggi su calcionews24

