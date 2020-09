Tour de France, Ewan è il più veloce: seconda vittoria a Poitiers (Di mercoledì 9 settembre 2020) Caleb Ewan si conferma il pi veloce al 107/o Tour de France, aggiudicandosi la seconda vittoria. A Poitiers, al termine di uno sprint non senza polemiche, l australiano ha bruciato sul traguardo il ... Leggi su gazzettadelsud

