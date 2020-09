The Walking Dead chiude dopo 11 stagioni (ma arrivano altri due spin-off) (Di mercoledì 9 settembre 2020) The Walking Dead volge al termine. Beh, non proprio: la Amc, oggi, ha annunciato che l'undicesima stagione di The Walking Dead sarà l'ultima. Mentre i fan si disperavano, però, il network ha anche annunciato l'arrivo di altri due spin-off dello show, di cui uno con protagonisti due volti amatissimi del telefilm.Ma andiamo con ordine: la notizia della chiusura di The Walking Dead, che debuttò negli Stati Uniti nell'ottobre 2009 (ed a pochi giorni di distanza anche in Italia su Fox, che ha continuato in questi anni a trasmetterla in contemporanea con l'America) è stata addolcita dalla comunicazione che l'undicesima stagione sarà supersize. Ben 24, infatti, gli episodi di cui sarà composta, dodici dei quali ... Leggi su blogo

carotelevip : RT @telesimo: AMC ha annunciato poco fa che #TheWalkingDead si concluderà con la prossima, undicesima stagione, che eccezionalmente, sarà c… - madforseries : Vi aspettavate la cancellazione di The Walking Dead? ?? #TheWalkingDead #TWD #AMC - imattiab__88 : RT @comingsoonit: Colpo di scena: #TheWalkingDead si concluderà con la stagione 11, poi altri due spin-off. Al link tutti i dettagli e le d… - toysblogit : The Walking Dead chiude dopo 11 stagioni (ma arrivano altri due spin-off) -