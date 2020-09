Spigno Saturnia, incendio nel parco acquatico: il fumo avvolge la zona (Di mercoledì 9 settembre 2020) A Spigno Saturnia un grosso incendio sta bruciando il parco acquatico “Splash” e il fumo sta avvolgendo la zona. Paura a Spigno Saturnia, in provincia di Latina. Un grosso incendio infatti sta bruciando il complesso “Splash“, che al proprio interno ha piscine e scivoli acquatici oltre ad una pizzeria. Solitamente il parco è molto frequentato da famiglie con bambini. Le cause dell’incendio, scoppiato verso le 15, sono ancora un mistero. I Vigili del Fuoco sono sul posto: una volta spento il rogo le indagini potranno rivelare l’origine delle fiamme. Al momento non ci sono notizie di feriti o vittime. Lo spesso ... Leggi su bloglive

