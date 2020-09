Sostiene il Cavallo Caduto nel Fango per 3 Ore, Donna Disperata Riesce a Salvare il Suo Animale (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’Animale era Caduto nelle sabbie mobili create dall’alta marea mentre veniva cavalcato assieme alla Donna. Una domenica pomeriggio in compagnia dei propri cavalli stava per trasformarsi in tragedia per Nicole Graham e sua figlia. Le due infatti stavano cavalcando sulle spiagge di Geerlong, vicino a Melbourne in Australia quando hanno incontrato delle grosse pozze di Fango. La giovane figlia è riuscita immediatamente a trarsi in salvo assieme al proprio quadrupede, ma Astro, il compagno d’avventure della madre è finito per cadere dentro una di queste. In pochi istanti l’Animale è finito con la melma che arrivava fino al collo, e più si agitava e più affondava nella sostanza viscosa e pesante. Nicole ha così dovuto passare ... Leggi su youreduaction

a_d_cavallo : #DiMartedi Ilaria Capua sostiene che la mascherina sia il nuovo profilattico - grandealdo : @laLucia82 @neniambulance @ale_antonelli75 Eh, Machiavelli sostiene che in quella battaglia ci fu un solo morto per… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostiene Cavallo "Orgoglio Toscana" presenta i candidati. Cavallo di battaglia? La sanità LA NAZIONE Da Cortina a Trieste passando per la Slovenia: “Keep clean and run”, la corsa per mantenere pulito l’ambiente

TRENTO. Parte oggi da Caporetto la quarta tappa della “Keep clean and run”, una corsa di 330 chilometri partita il 4 settembre dal municipio di Cortina e che si concluderà il 10 settembre al molo degl ...

"Orgoglio Toscana" presenta i candidati. Cavallo di battaglia? La sanità

Tempo di presentazioni anche per i candidati della lista "Orgoglio Toscana" che sostiene Eugenio Giani come presidente della Regione. Gli otto nomi che saranno presenti nel collegio di Lucca (Rosaria ...

TRENTO. Parte oggi da Caporetto la quarta tappa della “Keep clean and run”, una corsa di 330 chilometri partita il 4 settembre dal municipio di Cortina e che si concluderà il 10 settembre al molo degl ...Tempo di presentazioni anche per i candidati della lista "Orgoglio Toscana" che sostiene Eugenio Giani come presidente della Regione. Gli otto nomi che saranno presenti nel collegio di Lucca (Rosaria ...