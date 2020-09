Sondaggio: per il 53% dei votanti Gomez, a fronte dell’offerta faraonica, dovrebbe lasciare l’Atalanta (Di giovedì 10 settembre 2020) Questo il risultato del Sondaggio “Offerta faraonica, secondo voi il Papu dovrebbe lasciare l’Atalanta?” Sì (53%) No (47%) Foto: Instagram L'articolo Sondaggio: per il 53% dei votanti Gomez, a fronte dell’offerta faraonica, dovrebbe lasciare l’Atalanta proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

borghi_claudio : Dopo il sondaggio di oggi sul Sole mi sa che al povero Giani hanno portato la mascherina, non quella per il covid ma quella per l'ossigeno. - Capezzone : +++Somiglianze+++ Il candidato del Pd in #Toscana #Giani ricorda per ...ehm...vivacità e novità Sleepy Joe Biden ??… - myrtamerlino : Il braccio di ferro tra #Salvini e la #Azzolina continua. Ieri ho lanciato un sondaggio su Twitter proprio sulla… - ahoy_boy98 : Rido perché è la 4ª volta che provo a cambiare foto profilo e ogni volta mi viene rifiutata dal sondaggio. O facci… - StadioSport : Calciomercato Napoli: sondaggio per Acerbi. Piace anche Emerson Palmieri: Calciomercato Napoli: Francesco Acerbi de… -