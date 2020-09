Se sei ubriaco non parti: l'alcol lock sulle auto dei condannati per guida in stato d'ebrezza (Di mercoledì 9 settembre 2020) Proposta di legge per montare obbligatoriamente il dispositivo che impedisce la messa in moto qualora si rilevi un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge consentiti Leggi su repubblica

MazeL1l0 : Quando sei ubriaco ti offrono tutti da bere. Quando hai bisogno si defilano persino le formiche. - ettoreb74 : @4n1mo51t1som1n4 @Dissi__Dente @Corriere Per Gandhi intendo Obama visto che lo hai paragonato. Certo che sono sobri… - askingthedaises : 'Stavo così male che ho bevuto fino a stare peggio.' 'Sei ubriaco?' 'Purtroppo non abbastanza.' [...] 'Vieni a casa… - MirkoZapparoli : @lavazzagroup Che ideona sto sergio cravero,me lo vedo alla riunione in ufficio che si alza e dice 'per aumentare l… - speechless_____ : RT @Movimento5litri: Le 10 regole dell’ubriaco: 1. Sali sempre di gradazione 2. Se sei solo bevi il doppio 3. Se sei in compagnia bevi per… -

Ultime Notizie dalla rete : sei ubriaco Ubriaca al volante, provoca un incidente: scatta la denuncia

ACQUANEGRA SUL CHIESE. I Carabinieri di Acquanegra hanno denunciato una donna di 37 anni per guida in stato di ebbrezza. I militari lo scorso 8 agosto erano intervenuti in via Trieste dove la 37enne., ...

Ubriaco, si mette a guidare l'auto del fratello con lo stereo a palla e sfreccia per il centro... peccato non avesse la patente

TREVISO Dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo si è messo alla guida dell'auto del fratello, nonostante non avesse mai conseguito la patente di guida. Come se non bastasse ha pensato bene di acc ...

ACQUANEGRA SUL CHIESE. I Carabinieri di Acquanegra hanno denunciato una donna di 37 anni per guida in stato di ebbrezza. I militari lo scorso 8 agosto erano intervenuti in via Trieste dove la 37enne., ...TREVISO Dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo si è messo alla guida dell'auto del fratello, nonostante non avesse mai conseguito la patente di guida. Come se non bastasse ha pensato bene di acc ...