Scuola: si riparte, ma molti non sono pronti (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le emergenze continunao ad essere le stesse di ogni inizio anno, amplificate oggi dal pericolo Covid. Mancanza di spazio, cattedre vuote, edifici vecchi e non adatti. I presidi scendono in campo Leggi su tg.la7

FedericoDinca : Questa mattina i primi 19 bambini della prima classe della scuola materna “Gianni Rodari” di Vo’ Euganeo sono entra… - matteosalvinimi : In tutta Europa (e nelle province autonome di Trento e Bolzano, dove governa la Lega) la Scuola è già ripartita o r… - agorarai : La scuola, il lavoro, la politica, la ripartenza in sicurezza. Domani riparte anche #agorarai con @luisellacost.… - BaldoliniS : Riusciremo a proteggere i minori incolpevoli rinvenuti positivi che, per effetto dell’organizzazione della scuola c… - formichenews : Non esiste rischio zero, ma la #scuola riparte in sicurezza: lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola riparte Strada (LCE): “La scuola riparte il 14. La Regione è pronta con i pc e tablet?" OglioPoNews “Non esiste il rischio zero a scuola, lo sappiamo”, ministra Azzolina alla Camera

Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione, nell’informativa alla Camera dei Deputati ha affermato: «Il Coronavirus ci impone dei doveri. Non esiste il rischio zero. Lo sappiamo. Quindi sarà necessaria ...

In vigore il decreto Lampedusa. Fondi per scuola e TPL, congedi i genitori

Approda in Gazzetta ufficiale il testo del decreto Lampedusa (dl n. 111-2020), il provvedimento che introduce nuove agevolazioni per le isole Pelagie. Dai fondi per le scuole e per il trasporto pubbli ...

Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione, nell’informativa alla Camera dei Deputati ha affermato: «Il Coronavirus ci impone dei doveri. Non esiste il rischio zero. Lo sappiamo. Quindi sarà necessaria ...Approda in Gazzetta ufficiale il testo del decreto Lampedusa (dl n. 111-2020), il provvedimento che introduce nuove agevolazioni per le isole Pelagie. Dai fondi per le scuole e per il trasporto pubbli ...