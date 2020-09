Salvini aggredito da un’antifascista africana. Strappata camicia e collanina (Di mercoledì 9 settembre 2020) Firenze, 9 set – Matteo Salvini è stato aggredito da una giovane africana a Pontassieve, in provincia di Firenze, durante il suo tour elettorale per le regionali. Una ragazza africana lo ha avvicinato e gli ha strappato la camicia e anche la catenina con il rosario che portava al collo. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno identificato la giovane in una ventenne originaria del Congo. Accertamenti sono in corso sulla ragazza da parte della questura che parla di una persona “in evidente stato di alterazione psico-fisica“. A quanto pare, la giovane era tra il pubblico che si era radunato per l’arrivo del leader della Lega nella roccaforte renziana. A segnalare l’aggressione è stato l’ex sottosegretario Guglielmo Picchi ... Leggi su ilprimatonazionale

