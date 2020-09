Renato Baldo: SEO, web marketing e formazione in ambito digitale (Di mercoledì 9 settembre 2020) Quando hai tanta passione e voglia di metterti in gioco il successo professionale rappresenta soltanto una conseguenza naturale. Tuttavia stupisco i traguardi raggiunti da Renato Baldo. Quando hai tanta passione e voglia di metterti in gioco il successo professionale rappresenta soltanto una conseguenza naturale. Tuttavia stupisco i traguardi raggiunti da Renato Baldo, calabrese doc classe 1990, in grado ad appena 29 anni d’età di raggiungere una posizione di rilievo come esperto di SEO e web marketing. Da San Gregorio d’Ippona, dove vive e lavora nonostante i suoi numerosi viaggi professionali in tutto il Paese e all’estero, guida uno dei portali più autorevoli sul betting e i pronostici sportivi, Topscommesse.com. Oggi lo gestisce con un team di collaboratori ma ... Leggi su newsmondo

Ultime Notizie dalla rete : Renato Baldo Corsa a tre a San Gregorio, Farfaglia ritorna in campo Zoom24.it UniPi, investimento da due milioni per la startup Zerynth

Zerynth, startup innovativa in corso di accreditamento come spin-off dell’Ateneo pisano, ha ottenuto un investimento da 2 milioni di euro sottoscritto dal fondo Vertis Venture 3 Tech Transfer, gestito ...

Sabato 5 Settembre riapre il Bocciodromo Comunale di Cattolica

Riprende l’attività boccistica al bocciodromo comunale di Cattolica, dove sabato 5 settembre in occasione della presentazione del nuovo look dell’impianto (è stato effettuato dall’Amministrazione Comu ...

Zerynth, startup innovativa in corso di accreditamento come spin-off dell’Ateneo pisano, ha ottenuto un investimento da 2 milioni di euro sottoscritto dal fondo Vertis Venture 3 Tech Transfer, gestito ...Riprende l’attività boccistica al bocciodromo comunale di Cattolica, dove sabato 5 settembre in occasione della presentazione del nuovo look dell’impianto (è stato effettuato dall’Amministrazione Comu ...