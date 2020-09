Raggira anziano con truffa dello specchietto: arrestato 34enne (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Anastasia (Na) – I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia hanno arrestato per truffa aggravata un 34enne di Pomigliano D’Arco già noto alle forze dell’ordine. Percorreva Via Pomigliano a bordo della sua utilitaria quando è andato in scena con un finto danneggiamento del suo specchietto retrovisore. Individuata la sua vittima – un 81enne del posto – ha simulato un piccolo scontro tra auto e poi avvicinato e fermato l’anziano. Gli ha suggerito di evitare di coinvolgere le assicurazioni, proponendo di risolvere la cosa con una stretta di mano e 100 euro per ripagare il danno. L’anziano preso di sorpresa dalla situazione e preoccupato da possibili conseguenze, è caduto nelle ... Leggi su anteprima24

