Omicidio Willy, Rula Jebreal straparla: «Colpa dell’odio contro gli immigrati». Crosetto la distrugge (Di mercoledì 9 settembre 2020) Omicidio Willy, l’orrore deflagra. Complici i soliti opinionisti che, scorrettamente, provano ad additare ora l’uno, ora l’altro dei loro avversari politici, sposando il mirino dalle belve assetate di sangue, reali artefici del massacro. E così, a unirsi al coro della solita pletora di buonisti, colpevolisti a sproposito, dopo padre Zanotelli interviene sul caso Rula Jebreal. Omicidio Willy, il delirio di Rula Jebreal Con la solita certezza di avere la verità la tasca. Pronta a schierarsi demagogicamente contro i nemici di sempre. Abile nello sparare a zero a suon di slogan sinistrorsi, rispolverati a orologeria. Anche a costo di parlare fuori luogo e uscire fuori dai confini reali della vicenda e ... Leggi su secoloditalia

Omicidio Willy, parla il fratello dei due arrestati: "Una cosa tremenda"

"Chi ha sbagliato deve pagare, non sono qui a cercare scusanti, ma non sono stati i miei fratelli a dargli i calci in faccia. Quando è iniziata la discussione i miei fratell non erano lì, sono stati c ...

