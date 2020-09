Noi Campani: nomine a San Bartolomeo, San Lorenzello e Fragneto l’Abate (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora nomine territoriali per Noi Campani, il movimento di Mastella, nei comuni di San Bartolomeo in Galdo, San Lorenzello e Fragneto L’Abate. Il segretario provinciale Molly Chiusolo e il presidente provinciale Domenico Parisi hanno scelto i vertici locali dei tre comuni sanniti. A San Bartolomeo in Galdo segretario è stata nominata Mariateresa Cilenti, presidente Raffaele Palumbo; a San Lorenzello segretario è stato scelto Pasquale Di Meo; a Fragneto l’Abate segretario è stata nominata Selene Nazzaro. “Seppure siamo un movimento politico giovane ci stiamo radicando in tutti i comuni sanniti”, affermano Chiusolo e Parisi che aggiungono: “Ringraziamo ... Leggi su anteprima24

CastellinoLuigi : RT @matteoc1951: La De Micheli dimostra che noi del M5S siamo un altra cosa Campania e Campani liberiamoci da De Luca e dagli affaristi del… - NTR24 : Insediato il comitato cittadino di ‘Noi Campani’. Ucci: ‘Passo verso le Comunali’ - TV7Benevento : PRESENTATO IL COMITATO CITTADINO DEL MOVIMENTO “NOI CAMPANI”. VIDEO-FOTO... - m_spagna : RT @matteoc1951: La De Micheli dimostra che noi del M5S siamo un altra cosa Campania e Campani liberiamoci da De Luca e dagli affaristi del… - zazoomblog : Noi Campani nuove nomine a Torrecuso San Marco dei Cavoti e Pesco Sannita - #Campani #nuove #nomine #Torrecuso… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi Campani Noi Campani: nominati i vertici del movimento a Torrecuso, San Marco dei Cavoti e Pesco Sannita TV Sette Benevento Agenti polizia penitenziaria donano mille euro al Frangipane, Aliberti: gesto di grande solidarietà

Bruno Aliberti, ex direttore sanitario di diversi istituti penitenziari e ora candidato nelle liste di Noi Campani con Mastella esprime apprezzamento per la donazione di mille euro da parte degli agen ...

Riapertura scuole in Campania, chi rifiuta il test sierologico andrà lo stesso in classe

Test obbligatorio per tutto il personale scolastico della Campania. Una decisione che il governatore Vincenzo De Luca aveva anticipato pochi giorni fa e che ieri pomeriggio ha preso forma con l'ordina ...

Bruno Aliberti, ex direttore sanitario di diversi istituti penitenziari e ora candidato nelle liste di Noi Campani con Mastella esprime apprezzamento per la donazione di mille euro da parte degli agen ...Test obbligatorio per tutto il personale scolastico della Campania. Una decisione che il governatore Vincenzo De Luca aveva anticipato pochi giorni fa e che ieri pomeriggio ha preso forma con l'ordina ...