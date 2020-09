Nina Moric fa un appello sui social “Mi serve aiuto” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nina Moric è sempre bellissima e il tempo che passa sembra non scalfire i suoi lineamenti così perfetti. Eppure Nina Moric non è felice e sta attraversando un momento molto duro e doloroso e non ne fa mistero con i suoi follower. Nina Moric è disperata perchè il figlio non vive più con lei Nina Moric è legatissima al figlio Carlos che ha avuto dall’ex marito Fabrizio Corona. Lei e il figlio hanno sempre vissuto insieme ma ora che Carlos ha compiuto 18 anni e può scegliere con chi vivere e cosa fare della sua vita, ha scelto il padre. Nina Moric non ha preso bene questa scelta del figlio e non l’ha condivisa tanto che gli ha scritto un ... Leggi su baritalianews

