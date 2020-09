Moria, il principale campo per migranti della Grecia, sta andando a fuoco (Di mercoledì 9 settembre 2020) Moria sta andando a fuoco. Si tratta del principale campo per migranti in Grecia che, nelle ultime ore, è stato parzialmente evacuato per gli incendi sull’isola di Lesbo. I vigili del fuoco hanno spiegato che ci sono stati «incendi sparsi» sia fuori che dentro il campo, che attualmente ospita 13 mila richiedenti asilo (quattro volte la capienza massima del luogo). L’incendio Moria – stando a quanto riportato dai pompieri – sarebbe divampato in più punti. LEGGI ANCHE >>> Perché si sta parlando della frase «in fondo era solo un extracomunitario» riferita a Willy Incendio Moria, ancora da chiarire le ... Leggi su giornalettismo

