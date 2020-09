Modella russa morta in Sardegna, indagini in corso (Di mercoledì 9 settembre 2020) Modella russa morta in Sardegna. Aperta un’indagine. Con lei c’era un amico fotografo. CAGLIARI – Modella russa morta in Sardegna. E’ mistero sul decesso di Galina Fedorova che si trovava in vacanza sull’isola dei Quattro Mori insieme ad un amico fotografo. Il corpo senza vita della 34enne è stato rinvenuto nel mare di Teulada. L’ipotesi di un incidente, come scritto dal Corriere della Sera, non sembra convincere la Procura di Cagliari che ha aperto un’indagine per accertare meglio quanto successo. Non sembra convincere la versione dell’uomo con gli approfondimenti che saranno effettuati nelle prossime ore. Modella russa morta in ... Leggi su newsmondo

