Matteo Salvini aggredito a Pontassieve: strappati camicia e rosario (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il leader della Lega stava giungendo sul palco per iniziare il suo discorso ai sostenitori del partito. Per l’aggressione ai danni di Matteo Salvini è stata identificata una ragazza di 20 anni, originaria del Congo. La notizia arriva direttamente da Pontassieve, nel cuore della Toscana. Matteo Salvini sarebbe stato vittima di un’aggressione, mentre si trovava … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

PONTASSIEVE, SEP 9 - A 20-year-old woman from Congo on Wednesday pushed and shoved rightwing League leader Matteo Salvini, ripping his shirt and breaking off the gold chain around his neck, as he arri ...Disavventura per Matteo Salvini al suo arrivo a Pontassieve, tappa fiorentina del suo tour elettorale. Il leader della Lega è stato avvicinato da una ragazza di 20 anni, originaria del Congo, che lo h ...