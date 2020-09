La scuola riapre a macchia di leopardo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Molti presidi, sparsi per tutta l’Italia, chiedono ai sindaci di poter rinviare l’apertura della scuola di dieci giorni, al 24 settembre. Sei Regioni, Calabria, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Campania lo hanno già deciso in autonomia. A Palermo i genitori protestano perché nella scuola dei loro figli mancano 22 aule. Sui siti di molti istituti scolastici della Regione Lazio appaiono lettere dei dirigenti in cui viene elencato tutto ciò che serve per ricominciare l’anno scolastico in sicurezza e che ancora non è pervenuto.In questo contesto così confuso tanti genitori sono in attesa di sapere se lunedì 14 la campanella suonerà anche per i loro figli, che a causa del Covid non vanno a scuola da marzo. E con il fiato sul collo il premier Giuseppe Conte, insieme ai ... Leggi su huffingtonpost

paolorm2012 : Roma, scuola di Monteverde riapre il 24: mille bambini a casa. 'Ritardo nei lavori di manutenzione'. Ritardi anche… - HuffPostItalia : La scuola riapre a macchia di leopardo - Jerry4745 : Finalmente ho capito : la scuola riapre il 14, le lezioni invece non si sa, forse il 22. - patrikscaria62 : Riapre la scuola e Conte annuncia: 'Se qualcuno è positivo tutta la classe in quarantena' - matteoc1951 : RT @CretellaRoberta: Scuola: Conte: 'Rientro in sicurezza è faro del governo. La scuola riapre regolarmente il 14': Abbiamo fatto il massim… -