Il principe Carlo non pagherà più le spese di Harry e Meghan (Di mercoledì 9 settembre 2020) Harry d’Inghilterra e Meghan Markle hanno raggiunto l’indipendenza economica a cui aspiravano da quando lo scorso gennaio hanno detto addio alla royal family. I Sussex infatti, secondo People, non ricevono più alcuna assistenza finanziaria da parte del principe Carlo. Il futuro re d’Inghilterra nei mesi scorsi «ha effettivamente aiutato Harry e Meghan ad affrontare le prime spese della nuova vita in California». Ma ora i Sussex hanno firmato un accordo pluriennale con Netflix per realizzare serie, film, spettacoli per bambini: un contratto da 150 milioni di dollari in 5 anni, che gli consente di essere completamente indipendenti. Il sostegno di Carlo, insomma, non serve più. Leggi su vanityfair

deatoffees : #brands che portò #lozano al #psv continua a credere nel ragazzo già allenato dal principe Carlo @MrAncelotti al… - IOdonna : Il principe Carlo e Camilla pubblicano le loro ricette preferite su Instagram - FilippoCarmigna : Il principe Carlo taglia gli aiuti - FilippoCarmigna : Meghan Markle e Harry, il principe Carlo taglia gli aiuti: «Il debito di Frogmore Cottage saldato grazie a Netflix» - leggoit : Meghan Markle e Harry, il #principe carlo taglia gli aiuti: «Il debito di Frogmore Cottage saldato grazie a Netflix» -